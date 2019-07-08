Заявление Владимира Зеленского по поводу возможного телевизионного моста между гражданами Украины и России - это ответ всем, кто надеялся на мир и изменения в Украине. Синхронно с "партией войны", радикальными националистами и певческими пиар-проектами Президент Украины отверг любую возможность для диалога. Испугавшись призывов Андрея Билецкого и угроз радикалов, Президент решил обезопаситься и просто «перебежал» на их позиции.

За пятьдесят дней пребывания у власти Владимир Зеленский полностью переродился. Он быстро забыл об обещаниях добиться мира и улучшить жизнь людей. Ничего не сделано для снижения тарифов, повышения зарплат и пенсий. Нет шагов, направленных на заключение нового транзитного соглашения и бесперебойного прохождения отопительного сезона. Никаких решений для того, чтобы, наконец, прекратить дискриминацию русскоязычных граждан, снять запреты, квоты и ограничения. Судьба людей, остающихся за линией разграничения, власти не интересна. Экономическая, торговая социальная блокада Донбасса продолжается. Как и Петр Порошенко, действующий Президент отказывается от прямых переговоров и изобретает все новые посреднические форматы. Тем временем война на Донбассе продолжается.

Вместо решительных действий на посту Главы государства Владимир Зеленский занялся обустройством своего быта и «переездами» своего офиса. На государственные должности вместо профессиональных управленцев расставляются друзья, кумовья и друзья друзей. Под маркой «переговоров» с международными партнерами Владимир Зеленский занялся политическим туризмом и цитированием тезисов Петра Порошенко перед западными журналистами. Традиционными формами его активности как Президента Украины остаются ролики, посты в социальных сетях и комичные сценки с беготней по фонтанам. К сожалению, «бутафорская» политика не вернет мир стране и не обеспечит улучшение жизни для граждан.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: отказ от прямых переговоров - это губительный для страны путь. Переговоры в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва остаются единственным способом добиться реального прекращения огня, освобождения пленных, пошаговой реализации политических соглашений и воссоединения Украины.

Мы уверены, что несмотря на противодействие националистов и радикалов, вопреки политической трусости нынешнего руководства страны диалог будет установлен. Этого сегодня хочет украинский народ! После нашей победы на выборах мы выполним волю украинского народа. Мы восстановим мир, вернем людей и объединим страну. Украинский народ победит!