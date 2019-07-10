США введет новые санкции против Тегерана. Об этом в интервью Al Jazeera заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук

Отмечается, что позиция США и Евросоюза по Ирану расходится в ряде случаев, но "никто не поддерживает экспансионистскую политику Тегерана".

"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, если проявит сплоченность, может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану", - подчеркнул Хук.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал резкое заявление по поводу Ирана.