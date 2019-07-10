США введет новые санкции против Ирана [ Редактировать ]
США введет новые санкции против Тегерана. Об этом в интервью Al Jazeera заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук
Отмечается, что позиция США и Евросоюза по Ирану расходится в ряде случаев, но "никто не поддерживает экспансионистскую политику Тегерана".
"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, если проявит сплоченность, может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану", - подчеркнул Хук.
Ранее сообщалось, что Трамп сделал резкое заявление по поводу Ирана.
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