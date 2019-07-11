В Украине запускают фонд стартапов, за счет которого планируют оказывать государственную поддержку новым предприятиям. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня это 400 миллионов реальных денег, которые будут направлены на поддержку таких стартапов от 25 тысяч долларов до 75 тысяч. До 24 месяцев реализации. Старт в этом году, думаю, должен привести к кратному увеличению финансирования этого фонда до 4 млрд грн", - сказал Гройсман.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Кабмин назначил наблюдательный совет, в состав которого вошли Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагентство по электронному управлению) и Дмитрий Шимкив (Darnitsa).

"Сегодня мы назначаем наблюдательный совет - и фонд "отплывает" из рук Министерства финансов в руки наблюдательного совета", - сказала она.

Маркарова отметила, что наблюдательный совет объявит конкурс, будет оценивать проекты и выберет победителей, с которыми будут подписаны договоры о предоставлении грантового финансирования.

"Наша задача сейчас - найти софинансирование. Мы активно общаемся с донорами", - добавила министр финансов.

Сообщается, что при отборе будут оцениваться техническая и коммерческая возможность реализации проекта. Основные критерии - инновационность, коммерциализация, команда и финансы, а также устойчивость проекта.

По словам СЕО и управляющего партнера UNIT.City Макса Яковера, в ближайшие дни пройдет первое заседания наблюдательного совета, после этого будут утверждены конкурсная комиссия и критерии отбора, а в сентябре начнется прием заявок.

Напомним, в первом квартале 2019 года размер средней зарплаты украинца вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.