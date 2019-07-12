Ексначальника Волинської митниці оголосили в розшук [ Редактировать ]
Екскерівника Волинської митниці оголосили в розшук. Його підозрюють у хабарництві та зловживанні службовим становищем.
Про це повідомили у прокуратурі Київської області. Слідчі підозрюють, що керівник митниці та його підлеглі - за хабарі організовували вільний проїзд через кордон. Зокрема, 2017 року через Волинську митницю з Польщі завезли спецтехніку для ремонту доріг.
А щоб ухилитися від сплати податків, митники оформили і її вивезення. Насправді ж техніка залишилася в Україні. Це завдало збитків на 300 тисяч гривень. Крім того, ексочільника митниці підозрюють у стеженні за підлеглим - начальником одного з митних постів та його родиною.
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