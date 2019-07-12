В Славянском горсовете большинство депутатов "Оппозиционного блока" заявили о своем выходе из партии и вместе с присоединившимися к ним коллегами объявили о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь". Группа состоит из 20 депутатов, что свидетельствует о создании в Славянском горсовете нового депутатского большинства.

"Мы приняли решение, что не можем поддержать Вадима Ляха как кандидата в депутаты по 47 округу - этот человек на президентских выборах работал на Петра Порошенко и помогал ему фальсифицировать выборы на Донетчине. Сегодня задача этого кандидата - оттягивать голоса у "Оппозиционной платформы - За жизнь", которую поддерживает абсолютное большинство жителей Славянска. По этим же причинам мы не можем оставаться в Оппозиционном блоке, поэтому приняли решение выйти из фракции, создать депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За жизнь" и поддержать Юрия Солода как кандидата в народные депутаты по 47 округу от "Оппозиционной платформы - За жизнь"", - заявил депутат Славянского горсовета Павел Придворов, возглавивший депутатскую группу.

Оппозиционные депутаты Славянского горсовета считают Юрия Солода единственным кандидатом, достойным поддержки на парламентских выборах.

"Этот человек всегда был с городом и славянцами на протяжении последних 5 лет. Когда наш город еще содрогался от обстрелов, он помогал и спасал людей, работал во благо Славянска. Поэтому мы связываем свое будущее только с Юрием Солодом. Мы не допустим победы предавшего нас Вадима Ляха, который, получив пакет документов о выходе депутатов из "Оппоблока" и создании объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", струсил и отменил заседание сессии горсовета, запланированное на 12 июля! Мы уверенны, что славянцы все это видят и на выборах 21 июля сделают правильный выбор", - уверен Павел Придворов.

В новое депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" вошли Павел Придворов, Виктор Кисиль, Александр Лихота, Олег Костин, Виктор Смирнов, Максим Флерко, Юрий Кононенко, Леонид Зинченко, Николай Адейкин, Николай Батечко, Анатолий Олексюк, Ольга Горбунова и другие лидеры Славянска.