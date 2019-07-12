Борьба со свободой слова в Украине возведена в ранг государственной идеологии. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, комментируя инициативы расширения полномочий Национальной комиссии телевидения и радиовещания по контролю за СМИ.

По мнению политика, такие действия направлены против независимых телеканалов, которые объективно освещают события в Украине, поддавая критике антинародные действия власти.

"Является очевидным, что телеканалы NEWSONE и "112 Украина" работают в рамках правового поля и их инициатива касательно проведения телемоста с участием гражданского общества Украины и РФ является гуманитарной и никоем образом не угрожающей национальному суверенитету государства, как это преподносится представителями как прошлой так и нынешней власти, жаждущих и дальше проводить политику раздора и противостояния" - отметил народный депутат.

Выступая с парламентской трибуны Василий Нимченко акцентировал внимание народных депутатов и представителя Нацкомиссии на недопустимость попрания демократического института - свободы слова.

"Невозможно себе представить что бы в демократическом государстве государственный орган ставил перед парламентом вопрос предоставления дополнительных полномочий для борьбы со свободой слова. Читали ли они статью 15 Конституции Украины о запрете цензуры, статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую свободу выражения мнения, включая право на свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ, Закон Украины "О информации"?" - подчеркнул народный депутат.

Василий Нимченко напомнил, что это не первые попытки наступления на свободу слова и в неконституционный способ закрытия неугодных власти СМИ в Украине.

"В октябре 2018 года Верховная Рада обратилась к СНБО о введении санкций против телеканалов NEWSONE и "112 Украина". Указанное постановление парламента является неконституционным и оспаривается в Конституционном Суде, поскольку приняв его Верховная Рада превысила свои полномочия и взяла на себя функции репрессивного органа, присущего полицейскому государству. К сожалению, мы видим, что борьба со свободой слова в Украине возведена в ранг государственной идеологии" - подытожил парламентарий.