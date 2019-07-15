Все политические силы предлагают различные варианты решения насущных проблем в Украине и обещают изменения, однако громкие лозунги со времен Майдана не превратились в реальные действия, считает глава Тернопольского областной организации партии "Оппозиционной платформы - За життя" Александр Кравчук.

Реваншу - быть, убежден Александр Кравчук, который отметил, что за пять лет украинское общество устало от обещаний.

"Люди стояли на Майдане, потому что хотели лучшего: чтобы в Украине не было коррупции, чтобы наши граждане имели достойные пенсии и зарплаты, а цены на товары и услуги были взвешенными. Но не оправдались надежды и идеалы людей, которые верили, что Революция Достоинства поможет достичь этих изменений в стране. Все обещания политиков, которые пришли после Майдана, не были выполнены. К сожалению, у нас, как и в довоенные времена, процветает взяточничество, растет состояния олигархов, а большинству населения не за что прожить. Кровавые события, как во времена Революции Достоинства, так и на Востоке Украины, не должны стираться из памяти", - отметил Александр Кравчук.

Глава тернопольской организации партии добавил, что на сегодняшний день рейтинг "Оппозиционной платформы - За життя" составляет 14,1%, что свидетельствует о доверии населения к политсиле, которая работает в правильном русле.

По словам Кравчука, украинские политики боятся реванша лишь потому, что не хотят потерять свое нечестно нажитое состояния. Только избиратели решают - быть реваншу или нет.

Александр Кравчук озвучил, почему украинские политики боятся поражения: