Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Дома

Символизирует наше духовное Я, или физическое Я, или и то и другое одновременно. То, что вы замечаете из происходящего в доме, как правило, является отражением вашей жизни.

Поле

Символ питания, поддержки, творчества в плане "приготовления" идей.

Девушка

Это прекрасный символ единства вашего сознания и подсознания, тела и духа, мужской и женской энергий, живущих в вас.

Мужчина

Означает, что вам предстоит довольно откровенный разговор с близким человеком по поводу ваших прошлых интимных отношений.

Лицо

В настоящее вы защищены от любого негативного воздействия извне.

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