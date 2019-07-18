9-річний Назар зі Львіщини потребує термінового пересадження нирки. Кілька років тому таку саму операцію, коштом родини, зробили його старшій рідній сестрі. Грошей на ще одну трансплантацію - багатодітна сім'я не має. Тож батьки змушені звертатися по допомогу до всіх небайдужих.

Найулюбленіше заняття Назара - кататися на велосипеді. Та через хворобу "ловити вітер" на двоколісному мама хлопчикові забороняє.

У Назара - хронічна ниркова недостатність четвертого ступеня. Про недугу батьки дізналися випадково - коли здали аналізи. Лікування та постійні дієти не допомагають. За останній рік показники аналізів погіршилися втричі.

Галина Пісоцька, мама Назара.

"Останнім часом каже, що животик болить. Такі різкі болі можуть бути, болить болить і хвильку часу і вже перестає. Щоб він так жалівся і раніше він не дав ніяких признаків.

Кілька років тому такий самий діагноз встановили старшій сестрі Назара. Щоб урятувати життя дівчинці - мама віддала одну нирку. Цього разу донорами рідні бути не можуть.

"Кажуть що в мене вроджене таке ,вірус. Для пересадки не годиться бо може перейти до дитини. Буде така сама ситуація .Не добре короче. Гарантій не дають", - говорить Петро Пісоцький, батько Назара.

Провести трансплантацію нирки погодилися в одній з приватних клінік у Білорусі. Операція коштує 60 тисяч євро. До того ж зробити її потрібно терміново, бо ж без ліків нирки хлопчика самостійно не працюють, кажуть медики.

"В даному випадку є критично важливим як найшвидше зробити пересадку нирки, тому що на сьогоднішній день нирки його не справляються з функцією очищення. Дитина потребує процедури діалізу", - говорить Тетяна Гунько, лікар-педіатр Яворівської центральної районної лікарні.

Незважаючи на важкий стан, Назар радіє життю. Разом зі своїми сестрами та старшим братом хлопчик вирощує кроликів. Маленькі пухнастики для нього - найкраща втіха. Батьки ж сподіваються, що з допомогою небайдужих їхній син отримає шанс на повноцінне одужання.

Допомогти Назару можете і ви. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими.

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