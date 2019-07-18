С 19 июля в Украине потеплеет. Несмотря на ожидание жителей страны, жаркая погода будет держаться недолго - уже на следующей неделе ожидается похолодание. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

19 июля жара охватит южную часть, восток Украины и большинство центральных областей. Температура воздуха в течение дня будет достигать +28...+33 градусов. На остальной территории Украины также существенно потеплеет, ожидается +25...+30 градусов. В Карпатах будет традиционно свежее, +17...+23 градуса.

Дожди с локальными грозами наиболее вероятны в западной части Украины и на севере. Во время гроз возможны шквалы и сильные кратковременные ливни. 19-20 июля местами дождь с грозой пройдет в Одесской области.

В начале следующей недели высокая температура воздуха в Украине удержится. Столбики термометров в дневные часы будут достигать +25...+32 градусов. Но со вторника на западе и севере Украины, а также на Харьковщине, снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до +21...+25 градусов.

В Киеве 19-21 июля ожидается существенное потепление. Температура воздуха повысится до +25...+29 градусов. Возможны локальные дожди с грозами.

Начало следующей недели в Киеве будет теплым, до +26...+27 градусов. Однако уже в среду в столице похолодает до +21...+23 градусов. Дожди и грозы будут чередоваться с солнцем и сухой погодой.

Ранее мы писали о том, что украинцев удивили прогнозом погоды до конца лета.