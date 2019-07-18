Глава ГАСКа Сергей Кузьмин лишится кресла за профнепригодность? [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко доложил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о непрохождении главой Госархстройинспекции Сергеем Кузьминым испытательного срока на этом посту.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление", - подчеркнул Зубко. В частности, Сергей Кузьмин предоставил недостоверную информацию для доступа к государственной тайне, не смог внедрить электронный кабинет застройщика, количество отказов в предоставлении документов разрешительного характера увеличен с 20 до 70%, а государственный орган за это время стал одним из самых коррумпированных в Украине", - заявил он.
Сергея Кузьмина было принято на должность 27 марта 2019, а испытательный срок длился три месяца. Сейчас результаты его работы на посту дают все основания для принятия Правительством решения о его освобождении от должности главы Госархстройинспекции, однако освободят чиновника по представлению Министра пока не известно.
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