Без переговоров и компромисса нам не развязать тот клубок противоречий, который накопился за 5 лет. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время рабочего визита в Днепр, в ходе которого он провел видео-конференцию с жителями крупных городов области - Днепра, Марганца и Каменского.

И во всех городах вопросы об одном: когда снизятся тарифы, как выжить на мизерные зарплаты и пенсии.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" уже разработала конкретные законопроекты по снижению тарифов, мы с главой Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком провели несколько раундов переговоров с руководством РФ и с главой "Газпрома" о заключении прямых контрактов на поставку российского газа. Украина и так покупает российский газ, но с сумасшедшей наценкой и через европейские "прокладки". Уже в августе мы подпишем соответствующие контракты, по которым цена на газ и для людей, и для промышленности будет в два раза ниже, чем сейчас. Это обеспечит снижение цен на все: и на тарифы, и на товары, и на продукты. Также мы считаем, что минимальная зарплата и пенсия должна быть минимум 7 тыс. гривен. Это записано в нашей программе, и после победы на выборах мы это сделаем", - сказал Юрий Бойко.

Одна из главных целей политсилы - восстановление мира в Украине, подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Сегодня все понимают, что нужно переходить к прямым переговорам. И мы не просто говорим об этом - у нас уже состоялись переговоры с представителями ОРДЛО и четверо украинских граждан вернулись домой. И мы продолжаем этот переговорный процесс. За последние 5 лет накопился такой клубок противоречий, что развязывать его придется долго, путем переговоров и компромисса. И людям надо честно говорить о том, что без компромисса мира и процветания не достичь", - отметил Юрий Бойко.

Необходимо возвращать территории и людей, начинать восстанавливать инфраструктуру Донбасса.

"Нам нужно восстановить инфраструктуру Донбасса, вернуть к мирной жизни эти территории, амнистировать людей, не совершавших преступлений. Ведь сегодня ситуация в законодательном поле такая, что любой учитель или врач, работающий на неподконтрольной территории, попадает под статус "террориста" или его "пособника". Мы это отменим после прихода в парламент. Мы вернем не только территории, но и людей", подчеркнул Юрий Бойко.