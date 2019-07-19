Уровень безработицы в Украине намного хуже, чем во всех соседних странах Евросоюза, и перспектив для улучшения ситуации при нынешнем экономическом курсе нет. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя информацию Госстата.

Согласно этой информации, уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в первом квартале 2019 года составил 9,2% среди населения 15-70 лет, а среди населения трудоспособного возраста - 9,6%. Уровень безработицы среди людей старше 15 лет составил 9,1%.

"За последние годы не сделано ничего, чтобы безработица опустилась хотя бы на уровень 2013 года. Поэтому даже по официальным данным ситуация в Украине намного хуже, чем в соседних Чехии, Венгрии и других странах Восточной Европы. И вся политика государства направлена не на то, чтобы решить эту проблему, а на выдавливание трудоспособного населения в другие страны", - считает Сергей Левочкин.

Политик привел данные, согласно которым уровень безработицы среди людей в возрасте 15-70 лет составляет в Чехии - 2,0%, Венгрии - 3,6%, Польше - 3,9%, Румынии - 4,1%, Словакии - 5,8%.

"При этом потенциальный уровень безработицы в Украине гораздо выше, поскольку не учитывает вынужденную трудовую эмиграцию. Если эти бы эти трудовые мигранты остались в Украине, уровень безработицы в стране составил бы 18-20%", - уточнил он.

"Тем временем промышленность находится в стагнации и новые рабочие места не создаются. Пока такая экономическая политика будет продолжаться, ситуация с безработицей будет только ухудшаться. "Оппозиционная платформа - За жизнь" ставит своей задачей восстановить традиционные рынки для украинского экспорта и создать благоприятные условия для промышленных предприятий. В этом случае будут создаваться новые рабочие места, от чего выиграют и украинские граждане, и Украина в целом", - подытожил Сергей Левочкин.