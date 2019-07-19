Объединившись от Авдеевки до самой западной точки страны, мы обязательно победим. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская во время посещения прифронтовых Авдеевки и Очеретино в Донецкой области.

"Здесь, в прифронтовых городах и селах, за считанные метры от линии фронта, особенно сильно чувствуешь весь ужас войны. За пять лет постоянных обстрелов закрыто много учреждений, есть проблемы с транспортом и социальными услугами, отсутствуют дороги, постоянные перебои с водоснабжением и электричеством... Не работает ни одна местная социальная программа, а гуманитарную помощь и реабилитацию мирных людей, пострадавших от войны, обеспечивают волонтерские и общественные организации. На все эти проблемы уходящая власть просто закрывает глаза", – отметила Наталия Королевская.

Парламентарий представила План-концепцию мирного урегулирования конфликта на Донбассе и призвала жителей Очеретино и Авдеевки поддержать кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 45 избирательному округу Анастасию Петренко.

"После победы на выборах наша Команда Мира исправит все ошибки уходящего режима, и защитит каждого человека, пострадавшего от войны. Мы вернем людям уверенность в завтрашнем дне, возобновим систему справедливой социальной защиты, снизим тарифы, восстановим экономические отношения с РФ, обеспечим людям возможность жить и работать в своей стране. Сегодня нам, как никогда, нужна одна на всех победа – над нищетой, бедностью и неадекватностью уходящего режима. Объединившись, от Авдеевки до самой западной точки страны, мы обязательно победим – вернем МИР, вернем нашу страну!" – резюмировала Наталия Королевская.