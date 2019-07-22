Сьогодні завершується голосування у Великій Британії - там обирають прем'єр-міністра. 160 тисяч членів Консервативної партії протягом місяця мали визначитися з новим очільником уряду. Результати оголосять у вівторок, а в середу переможець уже сяде у прем'єрське крісло.

Кандидатів двоє: керівник МЗС Джеремі Гант і фаворит перегонів - колишній мер Лондона й ексміністр закордонних справ Борис Джонсон. Останній підкуповує прихильників своєю рішучістю будь-що вивести Британію з ЄС до 31 жовтня.

Та перспектива розлучення з Євросоюзом без угоди не до вподоби деяким урядникам. Четверо чинних міністрів уже заявили, що підуть у відставку, якщо Кабмін очолить Джонсон.