У Британії завершується голосування за кандидатуру прем’єр-міністра [ Редактировать ]
Сьогодні завершується голосування у Великій Британії - там обирають прем'єр-міністра. 160 тисяч членів Консервативної партії протягом місяця мали визначитися з новим очільником уряду. Результати оголосять у вівторок, а в середу переможець уже сяде у прем'єрське крісло.
Кандидатів двоє: керівник МЗС Джеремі Гант і фаворит перегонів - колишній мер Лондона й ексміністр закордонних справ Борис Джонсон. Останній підкуповує прихильників своєю рішучістю будь-що вивести Британію з ЄС до 31 жовтня.
Та перспектива розлучення з Євросоюзом без угоди не до вподоби деяким урядникам. Четверо чинних міністрів уже заявили, що підуть у відставку, якщо Кабмін очолить Джонсон.
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