В понедельник вечером, 22 июля, в Киеве образовались многочисленные пробки, движение затруднено на основных дорогах столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В пробках стоит центральная часть города, а также на проспекте Победы на отрезке от станции метро "Политехнический институт" и на выезд из столицы.

Затруднено движение транспорта на улице Вячеслава Черновола, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе.

Пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры и на подъездах к мостам через Днепр.

Ранее мы писали о том, что в Киеве закрыли фуникулер.