Киев "сковали" пробки (карта) [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В понедельник вечером, 22 июля, в Киеве образовались многочисленные пробки, движение затруднено на основных дорогах столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
- В пробках стоит центральная часть города, а также на проспекте Победы на отрезке от станции метро "Политехнический институт" и на выезд из столицы.
- Затруднено движение транспорта на улице Вячеслава Черновола, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе.
- Пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры и на подъездах к мостам через Днепр.
Ранее мы писали о том, что в Киеве закрыли фуникулер.
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