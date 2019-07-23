Предупреждаем членов ОИК 49 избирательного округа в Донецкой области об уголовной ответственности за попытки фальсификации выборов [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
На 49 избирательном округе Донецкой области отдельными членами Окружной избирательной комиссии продолжаются попытки фальсификации результатов народного волеизъявления. С процессом подсчета голосов сложилась критическая ситуация.
Вопреки действующему законодательству Украины члены комиссии блокируют процедуру установления итогов голосования. Под разными надуманными предлогами члены комиссии принимают решения о полном пересчете голосов на более чем 20-ти избирательных комиссиях, пытаются помешать работе наблюдателей, журналистов и доверенных лиц кандидатов, осуществляют попытки утаить подсчет голосов путем смены помещения для такого подсчета.
Мы обращаемся к:
- Председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №49 Ковалевой Ольге Владимировне,
- заместителю Председателя комиссии Поворознюку Геннадию Борисовичу,
- Секретарю комиссии Пархоменко Ольге Викторовне,
и членам ОИК:
- Бездушной Елене Александровне,
- Бережанской Татьяне Ярославне,
- Березовскому Геннадию Викторовичу,
- Бугаеву Николаю Ивановичу,
- Девяткину Андрею Геннадиевичу,
- Еремееву Михаилу Владимировичу,
- Журавлеву Денису Сергеевичу,
- Зикеева Сергею Евгеньевичу,
- Коваленко Оксане Юрьевне,
- Лебедь Татьяне Константиновне,
- Миронову Игорю Анатольевичу,
- Найденко Евгению Михайловичк,
- Невзоровой Ирине Борисовне,
- Троян Татьяне Васильевне,
- Черному Юрию Васильевичу
с требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свою обязанность перед избирателями.
Не выполняйте преступные распоряжения заказчиков фальсификаций, которые с треском проиграли выборы и уже признали свое поражение, не идите на нарушения законодательства. Политические дельцы спрячутся, а отвечать перед законом придется вам лично!
Напоминаем, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права... или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, объединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин в соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины караются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
Подделка избирательных документов согласно ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.
Фальсификации избирательных протоколов или включение в такой протокол заведомо недостоверных сведений в соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Победители уже обратились в правоохранительные органы. Сейчас именно к этому округу приковано внимание всех телевизионных каналов, за ситуацией выехали следить наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций (которые будут следить за объявленным вами повторным подсчетом). Абсолютно все ваши действия с избирательной документацией и показания зафиксированы на видео.
Выполните свою обязанность согласно закону и не пытайтесь своими действиями исказить выбор десятков тысяч украинских граждан!
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