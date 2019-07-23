Євросоюз узгодив нову схему розподілу мігрантів [ Редактировать ]
Євросоюз узгодив нову схему розподілу мігрантів. Черговий варіант рішення, що робити з біженцями, щоправда, підтримали лише половина країн-членів ЄС. Чому - розкаже Олена Абрамович.
"Німецько-Французький механізм солідарності" - так назвали у ЄС чергову угоду щодо розподілу мігрантів. Суть проста - кого, куди і в якій кількості відправляти - вирішуватимуть окремо в кожному конкретному випадку. На такі умови погодились 14 із 28 країн-членів Євросоюзу. Вмовляв міністрів піти на це сам французький президент, погрожуючи урізати фінансування незгодним.
"Європа не може існувати без солідарності. Тут не повинні бути країни, які кажуть: "Нам не потрібна Європа, - коли йдеться про обов'язки але потрібна, коли ділять бюджет." Так не може тривати. У будь-якому разі, я не підписуватиму фінансові угоди, що підтримують такий формат", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.
Отримують гроші від ЄС, але не хочуть приймати мігрантів країни Вишеградської четвірки. Не погодилися підписувати цю угоду й Італія та Мальта, навіть не приїхали на зустріч. Там переконані - схема має бути інша: Франція, Іспанія та інші країни мають відкрити свої порти для рятувальних кораблів з мігрантами, як це робить Італія. А не просто приймати потім біженців за квотами.
"Франція та Німеччина не мають права вирішувати питання міграційної політики, не реагуючи на вимоги таких країн, як США та Мальта".
Низка країн проти відкриття портів через побоювання, що це навпаки може стати стимулом для біженців все більше і більше утікати до Європи. Тому наразі зупинились на схемі "діяти по ситуації".
"Звичайно, ми заохочуємо єврокраїни до створення цього спільного механізму солідарності для людей, що прибувають до Європи. Це механізм, який європейські гуманітарні організації обговорювали тривалий час, тепер його затвердили, і це дуже важливо", - говорить Філіппо Гранді, верховний комісар ООН з питань біженців.
Таким чином 14 країн, які погодилися співпрацювати, зобов'язалися швидко та практично автоматично відповідати на запити комісара ООН - прийняти мігрантів.
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