Ключові свідки у справі Дмитра Фірташа відмовляються від показів - Джон Соломон [ Редактировать ]
Справа проти Дмитра Фірташа у Сполучених Штатах розвалюється. Про це заявив журналіст-розслідувач Джон Соломон після того, як докладно вивчив усі деталі. За його словами, докази, що їх ФБР надало австрійській стороні - "розсипаються на очах".
"Два ключові свідки, показання яких надав американський Мінюст, відмовляються від своїх свідчень. Кажуть, не можуть підтвердити цих слів, адже свідчили 2012 року під тиском. Департамент юстиції погрожував їм депортацією чи тим, що вони не зможуть повернутися додому. А щодо документа, який лежить в основі справи про екстрадицію пана Фірташа до США, та який американський уряд надіслав в австрійський суд, то я дізнався, що він узагалі не належить компанії пана Фірташа. Його склала консалтингова компанія Маккензі і це були гіпопетичні міркування, як вести бізнес в Україні, але вони не стосувалися справи. І Маккензі сама про це зараз каже", - говорить Джон Соломон, журналіст-розслідувач.
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