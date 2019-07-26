"Оппозиционная платформа - За жизнь" одержала триумфальную победу на парламентских выборах в Донецкой области [ Редактировать ]
Областная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" благодарит жителей Донецкой области за поддержку на прошедших парламентских выборах.
Во всех 12 округах Донецкой области "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила первое место, набрав в среднем по области 45% голосов избирателей, - это безоговорочная победа среди всех политических партий.
Также в тяжелейшей борьбе победу получили и наши кандидаты-мажоритарщики.
В Бахмуте (46 округ) Федор Христенко в непростой борьбе опередил выдвиженца от Оппозиционного блока Дмитрия Реву и Родиона Вощанова от "Слуги народа".
В Славянске (47 округ) Юрий Солод сокрушительно победил у самовыдвиженца Олега Недавы и Василия Патлачука от "Слуги народа".
В Константиновке (49 округ) Валерий Гнатенко с серьезным преимуществом выиграл у Бориса Колесникова.
В Марьинке (59 округ) Владимир Мороз выиграл выборы у действующего депутата от Оппозиционного блока Сергея Сажко.
В данный момент команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" добивается справедливости в судах, ЦИК и правоохранительных органах, чтобы защитить голоса жителей Торецка (52 округ), украденные у них партией "Батькивщина".
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