Областная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" благодарит жителей Донецкой области за поддержку на прошедших парламентских выборах.

Во всех 12 округах Донецкой области "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила первое место, набрав в среднем по области 45% голосов избирателей, - это безоговорочная победа среди всех политических партий.

Также в тяжелейшей борьбе победу получили и наши кандидаты-мажоритарщики.

В Бахмуте (46 округ) Федор Христенко в непростой борьбе опередил выдвиженца от Оппозиционного блока Дмитрия Реву и Родиона Вощанова от "Слуги народа".

В Славянске (47 округ) Юрий Солод сокрушительно победил у самовыдвиженца Олега Недавы и Василия Патлачука от "Слуги народа".

В Константиновке (49 округ) Валерий Гнатенко с серьезным преимуществом выиграл у Бориса Колесникова.

В Марьинке (59 округ) Владимир Мороз выиграл выборы у действующего депутата от Оппозиционного блока Сергея Сажко.

В данный момент команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" добивается справедливости в судах, ЦИК и правоохранительных органах, чтобы защитить голоса жителей Торецка (52 округ), украденные у них партией "Батькивщина".