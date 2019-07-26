Масштабные фальсификации, подкуп, угрозы, запугивание избирателей в 105-м избирательном округе - все это делается в интересах представительницы холдинга Рината Ахметова, выдвинутой партией "Оппозиционный блок" и работающей в киевском ДТЭК.

Объединенные круговой порукой, Блок Петра Порошенко, "Народный фронт", "Самопомощь" и "Оппозиционный блок" для обеспечения фальсификаций в ночь подсчета заменили четырех членов избирательной комиссии. Причем двое из них являются работниками ДТЭК - компании, принадлежащей Ринату Ахметову. Более очевидной демонстрации пятилетнего сотрудничества Ахметова с Порошенко и Яценюком и не придумаешь!

Благодаря этому, а также фальсификациям окружной избирательной комиссии, борющейся за "рисование" победы представительнице "Оппозиционного блока", удалось установить фальсификационный рекорд: при том, что "Оппозиционную платформу - За жизнь" в этом округе поддержали 56,5% избирателей, а "Оппозиционный блок" - только 7,71%, члены избирательной комиссии, представляющие объединение сил "партии войны" и Рината Ахметова, всеми силами борются за выполнение политического заказа.

Для обеспечения победы своего кандидата представители Ахметова и его предприятия идут на самое циничное давление. Членам избирательных комиссий, многие из которых работают на предприятии ДТЭК - ТЭС города Счастье, грозят увольнением за отказ участвовать в процессе подтасовки результатов выборов. Члены избирательной комиссии, не желающие участвовать в фальсификациях, подвергаются прямым угрозам и увольняются, а жалобы, которые подают представители нашей политической силы, не рассматриваются. При этом фальсификаторы прибегают к подлогу.

Более того, с целью запугивания местных жителей потерей рабочих мест и ущербом от инфраструктурного коллапса представители ТЭС распространяют информацию о том, что станция будет остановлена.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: защищая право украинцев на свободное и честное волеизъявление, мы будем добиваться предусмотренной законом уголовной ответственности для таких членов избирательной комиссии, как Черничкин Николай Дмитриевич и других; для руководства ТЭС, которое использовало предприятие для шантажа горожан. Что же касается политической ответственности, то "Оппозиционный блок", выполнявший все заказы "партии войны", выступавший и продолжающий выступать против интересов жителей Донбасса, ее уже понес - ему отказали в доверии граждане Украины, не пропустив в ВР.