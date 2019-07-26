Юрий Бойко: СНБО должен немедленно вмешаться в ситуацию с электроснабжением Луганщины [ Редактировать ]
СНБО должен немедленно вмешаться в ситуацию с электроснабжением Луганщины. Об этом в комментарии журналистам заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
По словам политика, ситуация на Луганской ТЕЦ настолько критическая, что решение необходимо принимать в ближайшие 3-4 дня.
"Если остановится станция, без электроэнергии останется примерно миллион человек. Люди останутся без освещения, остановятся предприятия. Этого нельзя допустить. Если к нынешней ситуации люди, которые проживают там, еще и останутся без света - это станет настоящим кризисом. Я знаю, что в областной администрации прошло заседание, но считаю нужным привлечь внимание и нашего правительства, и СНБО: дать новый тариф на электричество и перейти на газ, если не успевают подвезти уголь", - сказал Юрий Бойко.
По словам политика, такая ситуация - это следствие блокады ОРДЛО, где добывается антрацит.
"Нужно не только обеспечить станцию углем, но и соединить энергосистему Украины с частью Луганской области. Все эти вопросы требуют внимания правительства. Нам обещали, что построят подстанцию в течение 2018 года, уже прошло полгода 2019-го, но из-за паралича власти уже говорят, что это будет в 2020 году. Глобально, конечно же, нужно остановить войну для решения этого вопроса, но сегодня нужно принять решение конкретно по этой станции. Мы заставим правительство строить линию для соединения с единой энергосистемой", - подчеркнул сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Юрий Бойко отметил, что это задача нынешнего правительства.
"Действующее пока еще правительство несет ответственность за ситуацию в регионах и будет ее нести еще как минимум 1,5 месяца. А эти территории не продержатся так долго в том бардаке, который сегодня есть. СНБО необходимо вмешаться в ситуацию, а мы сделаем все для того, чтобы она решилась в кратчайшие строки. Недопустимо, чтобы неразбериха во власти и ее паралич стали реальной угрозой жизнеобеспечению людей и стране", - резюмировал оппозиционный политик.
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