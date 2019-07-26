На пути к энергонезависимости достигнуты новые "успехи" [ Редактировать ]
За первое полугодие 2019 года в Украине суммарно было добыто 15,345 млн тонн угля, при плановом показателе 15,720 млн тонн. Выполнение плана Министерства энергетики и угольной промышленности составило 97,6%. Объемы добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 7%.
Руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" А. Фаворов на презентации новой стратегии "Укргазвыдобування" признал, что стратегия 20/20, которая предусматривала увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубометров в год, провалилась. Просто потому, что в Украине нет достаточного количества газа.
"Наши месторождения - это выжатый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона "Нафтогаза".
Понятно, что и Порошенко, и Гройсман прекрасно знали о реальном положении дел. Но все равно лгали гражданам Украины о росте собственной добычи газа, которая позволит не только обеспечить потребности нашей страны, но и… экспортировать газ. Полный абсурд!
Если же речь идет о добыче в Украине сланцевого газа, то совершенно не факт, что он вообще есть в объемах, обеспечивающих рентабельность добычи. В Польше несколько лет пытались найти его, но в итоге пришли к сворачиванию проектов, которые хотели реализовать мировые газовые гиганты: не удалось найти ничего, кроме грязной воды. А ведь планы были самые грандиозные. Не стоит забывать и об экологических аспектах добычи сланцевого газа, которая запрещена во многих странах.
Добыча газа растет, но совершенно не теми темпами, на которые рассчитывали. И совершенно ясно, что своего газа не хватит. Конечно, можно сократить его потребление с 32 до 27 млрд кубов, как это предусмотрено стратегией 20/20. За счет дальнейшей деиндустриализации страны и отъезда новых миллионов граждан Украины за границу на заработки и ПМЖ. Но это дорога, ведущая к краху Украины.
Что делать? Снять наконец экономическую блокаду с неконтролируемых территорий Донбасса, это позволит решить проблему обеспечения Украины углем. И признать, что альтернативы закупкам российского газа нет. Пора договариваться.
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