В ходе предвыборной парламентской кампании в Одессе размещались провокационные борды с логотипом "Оппозиционной платформы - За жизнь". Народный депутат Николай Скорик направил депутатское обращение в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с требованием расследовать этот целенаправленный черный пиар.

Следственными подразделениями ГУНП в Одесской области по фактам незаконного размещения рекламы с использованием стилистики "Оппозиционной платформы - За жизнь" начато шесть уголовных производств. Об этом говорится в письме за подписью начальника ГУНП в Одесской области Олега Беха.

"Размещение этих бордов было частью грязной и гнусной кампании против нашей политической силы. Мы будем добиваться, чтобы заказчики и исполнители данной провокации понесли уголовную ответственность", - подчеркнул Николай Скорик.