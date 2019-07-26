Полиция Одесской области начала шесть уголовных производств по фактам незаконного размещения провокационной рекламы с логотипом "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
В ходе предвыборной парламентской кампании в Одессе размещались провокационные борды с логотипом "Оппозиционной платформы - За жизнь". Народный депутат Николай Скорик направил депутатское обращение в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с требованием расследовать этот целенаправленный черный пиар.
Следственными подразделениями ГУНП в Одесской области по фактам незаконного размещения рекламы с использованием стилистики "Оппозиционной платформы - За жизнь" начато шесть уголовных производств. Об этом говорится в письме за подписью начальника ГУНП в Одесской области Олега Беха.
"Размещение этих бордов было частью грязной и гнусной кампании против нашей политической силы. Мы будем добиваться, чтобы заказчики и исполнители данной провокации понесли уголовную ответственность", - подчеркнул Николай Скорик.
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