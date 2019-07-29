Скандальний "Дорожній збір": німецькі депутати вимагають пояснень від міністра транспорту [ Редактировать ]
Проекту немає, контракти на його реалізацію - є. Німецькі депутати вимагають пояснень від міністра транспорту. Урядовець поспіхом уклав низку угод. І тепер держава змушена буде платити чималІ компенсації. Кому - розкаже Тетяна Логунова.
Неприємності в німецького міністра транспорту почалися через проект "Дорожній збір". Кілька років тому відомство запропонувало запровадити плату за проїзд автобанами. І розробило таку модель: усі водії купують віньєтку вартістю від 10 до 130 євро, залежно від терміну дії. Але зі своєї кишені за неї платять тільки іноземці. Власникам машин, зареєстрованих у Німеччині, витрати компенсує держава за рахунок зниження податку на авто. Збирати з водіїв гроші німці планували вже з наступного року, але проект довелося зупинити. У червні його забракував суд ЄС як дискримінаційний за національною ознакою.
Коли суд оголосив своє рішення, розгорівся гучний скандал. Виявилося, що Міністерство транспорту вже уклало низку контрактів із фірмами, які мали займатися виготовленням і реалізацією віньєток. І тепер, розриваючи угоди, державі доведеться виплатити їм компенсації. І йдеться про сотні мільйонів євро.
Тепер німецькі депутати вимагають від міністра пояснень, чому Андреас Шоєр не послухав радників, які рекомендували не квапитися й дочекатися рішення суду. Представники трьох опозиційних партій хочуть доручити розслідування цієї справи спеціальному парламентському комітету.
"Якщо ми подивимося, що накоїли Андреас Шоєр і його попередник на цій посаді, то інакше ніж "катастрофою" це назвати не можна. Громадяни Німеччини змушені будуть дорого заплатити за повний провал міністрів від Християнсько-Соціального Союзу"", - говорить Катрін Гьорінг-Екардт лідерка фракції партії "Зелені" в Бундестагу
Сам міністр готовий відповідати за кожен крок. Звинувачення на свою адресу вважає політичними іграми.
"Я реаліст. У політичній боротьбі завжди так - опозиція ставить нові й нові запитання. Навіть якщо ти абсолютно прозорий і надаєш усю інформацію, а я це роблю, будуть нові запити. Так і цього разу. Це елемент політики", - говорить Андреас Шоєр, міністр транспорту Німеччини.
Пояснення міністра транспорту депутати заслухають у вересні. Наразі в парламентаріїв літні канікули.
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