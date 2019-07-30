Планы украинских властей по реформированию разведки при участии иностранных партнёров не ориентированы на национальные интересы. Об этом член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в эфире телеканала Newsone.

"Секретарь СНБО Украины говорит о том, что основной задачей стоит расширение и модификация работы разведки, и к этому процессу будут приглашены наши иностранные партнёры. У меня в голове не укладывается: наша разведка, и тут - иностранные партнёры. В интересах кого они будут реформировать нашу разведку? Огласите список тех партнёров, которые вы хотите привлечь к работе по расширению и улучшению деятельности, модификации нашей разведслужбы", - сказал он.

При этом Илья Кива подчеркнул, что украинские власти системно ориентированы и даже зависимы от внешнего влияния.

"Мы много говорим о независимости, но в это же время системно выполняем прямые задачи Госдепа США, Евросоюза, постоянно пытаемся понравиться МВФ, при этом исключаем интересы украинских граждан", - отметил политик.

Говоря о новом составе Верховной Рады, он подчеркнул, что единственной проукраинской фракцией будет вторая по количеству мандатов политсила - Оппозиционная платформа - За жизнь.

"Батькивщина", "Голос", "ЕС" имеют одинаковую риторику, и они все одной направленности - прозападной. Ими чуть ли не кураторы руководят. На сегодня Оппозиционная платформа - За жизнь является единственной политической силой, которая будет бороться за интересы украинских граждан, добиваясь восстановления территориальной целостности и суверенитета государства, возрождения экономики и повышения уровня жизни", - акцентировал Илья Кива.