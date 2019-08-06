Юрий Бойко: переход к системе с открытыми партийными списками позволит искоренить скупку голосов на выборах [ Редактировать ]
Переход к системе с открытыми партийными списками позволит искоренить скупку голосов на выборах. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы выборы проходили честно.
По его словам, прошедшие парламентские выборы были очень грязными, поскольку не была внедрена система с открытыми партийными списками.
"Все давно знали, что мажоритарка - это скупка голосов и прямой путь к коррупции. Весь цинизм в том, то сначала людей довели до нищеты, а потом за деньги скупили голоса. И сложно в этом обвинить людей, потому что они получили хоть что-то, что даст им возможность прожить какое-то время", - сказал политик.
"Единственный путь убрать эту политическую коррупцию - это ввести отрытые списки и тот Избирательный кодекс, который был проголосован", - подчеркнул Юрий Бойко.
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