Гетьманцев про законопроєкт №1210: треба шукати "золоту середину" між пропозиціями галузі та уряду [ Редактировать ]
У разі ухвалення законопроєкту №1210 в нинішній редакції - залізорудні підприємства почнуть втрачати по 8,5 млрд грн на рік. Із підрахунками фахівців погодився і голова профільного податкового комітету. Визнає - треба шукати компроміс.
"Ми розглянули пропозиції від галузі, від уряду - ми вважаємо що десь треба знати "золоту середину", бо вони між собою домовитися не можуть", - зазначив Данило Гетьманцев.
Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати - співробітники гірничодобувної галузі в Кривому Розі дням вийшли під міськраду із закликом не допустити схвалення цього законопроєкту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.
Нагадаємо, подані до ВР фракцією "Слуга народу" проєкти законів №1210 і №1210-1 передбачають значне зростання вартості видобутку і переробки залізної руди в Україні. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.
В результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче ніж в Росії в 9 разів. Цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти цих законопроєктів.
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