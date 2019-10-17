У разі ухвалення законопроєкту №1210 в нинішній редакції - залізорудні підприємства почнуть втрачати по 8,5 млрд грн на рік. Із підрахунками фахівців погодився і голова профільного податкового комітету. Визнає - треба шукати компроміс.

"Ми розглянули пропозиції від галузі, від уряду - ми вважаємо що десь треба знати "золоту середину", бо вони між собою домовитися не можуть", - зазначив Данило Гетьманцев.

Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати - співробітники гірничодобувної галузі в Кривому Розі дням вийшли під міськраду із закликом не допустити схвалення цього законопроєкту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.

Нагадаємо, подані до ВР фракцією "Слуга народу" проєкти законів №1210 і №1210-1 передбачають значне зростання вартості видобутку і переробки залізної руди в Україні. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

В результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче ніж в Росії в 9 разів. Цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти цих законопроєктів.