Туреччина погодилася тимчасово припинити військову операцію [ Редактировать ]
Туреччина погодилася тимчасово припинити військову операцію "Джерело миру" проти курдів на півночі Сирії.
Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За його словами, протягом наступних 120 годин усі сторони припинять вогонь. Сполучені Штати, натомість, забезпечать виведення курдських загонів народної самооборони з територій уздовж сирійсько-турецького кордону.
Там Анкара має намір створити "зону безпеки". Нагадаю, напередодні Ердоган заявив - не припинить наступу, допоки курди не складуть зброї та не полишать прикордонного регіону.
по теме
"Не будь дурнем": ЗМІ оприлюднили листа президента США Ердогану
У резолюції конгресмени вимагають від Білого дому представити чіткий план остаточного розгрому терористичного угруповання "Ісламська держава"
Ситуація на півночі Сирії дедалі загострюється
Турецькі війська продовжують наступ, курдські загони самооборони чинять шалений опір
Радбез ООН обговорюватить ситуацію у Сирії
За даними ресурсу, екстрене засідання скликали п'ять країн: Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Бельгія. Обговорення відбудеться за зачиненими дверима
Вашингтон запровадив санкції проти Анкари через бойові дії в Північній Сирії
Вашингтон запровадив санкції проти Анкари через бойові дії в Північній Сирії. Ще з минулого тижня у регіоні триває турецька воєнна операція
Ситуація на півночі Сирії дедалі загострюється
Курди взяли під контроль прикордонне місто Рас-ель-Айн, яке турецькі війська захопили наприкінці минулого тижня в рамках операції "Джерело миру"