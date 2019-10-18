Туреччина погодилася тимчасово припинити військову операцію "Джерело миру" проти курдів на півночі Сирії.

Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За його словами, протягом наступних 120 годин усі сторони припинять вогонь. Сполучені Штати, натомість, забезпечать виведення курдських загонів народної самооборони з територій уздовж сирійсько-турецького кордону.

Там Анкара має намір створити "зону безпеки". Нагадаю, напередодні Ердоган заявив - не припинить наступу, допоки курди не складуть зброї та не полишать прикордонного регіону.