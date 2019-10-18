На Аляске самолет Peninsula Airways, в которой находилась детская команда по плаванию, попал в жуткую авиакатастрофу, сообщает CBS.

Известно, что во время приземления самолет сошел со взлетно-посадочной полосы. В результате тяжелые телесные повреждения получили два пассажира.

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По предварительным данным, жизни детей сейчас ничего не угрожает. По словам очевидца, рейс из Анкориджа в Датч-Харбор приземлился примерно в 500 футах от аэропорта, у воды.

Ранее сообщалось, что в Кении разбился пассажирский самолет.