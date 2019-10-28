28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, воистину знаменательная дата в истории украинского народа.

В этот день миллионы украинцев, для которых война с фашистскими захватчиками была, есть и навсегда останется Великой Отечественной, чтят память воинов-освободителей, выражая глубочайшую признательность за их самоотверженный подвиг во имя будущих поколений.

Однако сегодня, когда радикалы и националисты навязывают обществу свои идеалы, когда государство утратило монополию на применение силы, этот праздник обретает особый смысл: он становится Днем единения тех, кто готов дать решительный опор любым проявлениям радикализма, экстремизма и ксенофобии.

Спустя 75 лет после освобождения украинской земли от коричневой чумы современные поборники фашизма и неонацизма, для которых пещерная русофобия стала основой украинской идентичности, все активнее заявляют о себе. Их действия - это угроза гражданскому обществу, правам и свободам человека, демократии, верховенству права.

Используя национал-радикальные группировки в борьбе с политическими оппонентами, прежняя власть делала все, чтобы угодить радикалам. Деятели "партии войны", возглавляемые Порошенко - Парубием, поставили исторический ревизионизм во главу угла новой государственной политики: они возводили в ранг героев нацистских коллаборационистов, фальсифицировали исторические факты, сносили памятники воинам-освободителям… И при этом оставляли безнаказанными даже самые отъявленные проявления неонацизма, расовой дискриминации, антисемитизма и ксенофобии.

Цинизм власти не знал пределов. Предав память миллионов наших сограждан, погибших во время Великой Отечественной войны, официальный Киев, раболепно выслуживаясь перед США, год за годом отказывался поддерживать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. В прошлом году, когда 130 стран проголосовали за этот документ, всего две страны - США и Украина, прикрываясь формулировкой о "деликатности вопроса", - выступили против.

Судя по последним событиям, новая власть готова продолжить дело Порошенко - Парубия. Она не только проводит политику тарифного геноцида и воплощает в жизнь реформы Супрун - Ревы - Гриневич, но и открыто заигрывает с радикалами. Выступление премьер-министра Украины на концерте группы "Сокира Перуна", открыто демонстрирующей фашистскую символику, и многозначительное молчание президента Зеленского - лучшее тому подтверждение.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти не допустить превращения Украины в государство, в котором радикализм, ксенофобия и неонацизм возводятся в ранг национальной идеи. Мы призываем президента Зеленского проявить свою принципиальную позицию. Тестом на демократию и приверженность европейским ценностям для новой власти станет голосование Украины в Генассамблее ООН относительно резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". От того, проголосует Украина совместно с европейскими государствами за резолюцию, призывающую не допустить героизации нацизма, зависит не только репутация новой власти, но и международный имидж нашей страны.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает украинскую власть прислушаться к голосу своего народа и внять совету, который в своем прощальном слове дал преемникам председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Боритесь! Вам нужно продолжать борьбу с тупым национализмом".

Борьба со всеми проявлениями ксенофобии, неонацизма и экстремизма в Украине - это задача всего цивилизованного общества. Политика толерантности, единения и готовности к диалогу и компромиссам - это залог мира и восстановления территориальной целостности Украины.