Сегодня Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию исполняется 75 лет.

Как сообщает Центр информации УПЦ, свой день рождения Блаженнейший встречает скромно, молитвой в родных краях.

Митрополит Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковецкого, а сегодня Выжницкого района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (Московской области). С 28 июня 1985 года - благочинный Троице-Сергиевой лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита.

В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года.

9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 году - в сан митрополита.

24 февраля 2014 года Священный Синод избрал митрополита Онуфрия на должность местоблюстителя Киевской кафедры.

13 августа 2014 года избран Предстоятелем УПЦ.

Интронизация состоялась 17 августа 2014 года в Киево-Печерской лавре.