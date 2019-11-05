Разведение войск должно продолжаться - это единственный путь к миру. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин во время мониторинговой поездки в Золотое, Луганской области.

"Главная цель - это поддержка мирного процесса. Эта поездка показала, что после разведения войск в Золотом, здесь все абсолютно нормально и разведение войск должно продолжаться, потому что это составляющая мирного процесса. Уже всем понятно, что без мира не будет успеха, не будет развития нашей страны", - сказал Сергей Левочкин.

Народный депутат отметил, что разведение сил в Золотом станет еще одним шагом к миру в Украине. По его словам, прекращение военного конфликта в Донбассе должно стать приоритетом в работе всех политисил.

"Мы приехали поддержать и военных, и местное население и показать, что мирный процесс - это главный приоритет в работе всех политических сил. Потому что и президент Зеленский, и "Слуга народа", и "Оппозиционная платформа - За жизнь" и другие партии были выбраны людьми в парламент с одной целью - как можно скорее принести мир в Украину. Разведение войск - реальные шаги и это должно продолжаться, все должно быть, как можно скорее, потому что Украине как можно скорее нужен мир", - подчеркнул политик.

По его словам, есть все основания для того, чтобы в ближайшее время завершить военный конфликт.

"Вне сомнения ситуация непростая, вне сомнения будут провокации, но настроение тут в Золотом у всех хорошее. И то, что идет не эскалация, а наоборот - мирный процесс, что подтверждает ОБСЕ - это хорошие сигналы, которые обнадеживают и дают основания верить, что мир наступит скоро", - резюмировал Сергей Левочкин.

Сегодня, 5 ноября, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны посетили Золотое (Луганская область) для проведения мониторинговой миссии. Цель миссии - выяснить текущее состояние дел с разведением противоборствующих сторон.

Данная миссия будет работать в рамках постоянно действующей группы для оперативного реагирования на изменение ситуации в зоне ООС и, в частности, на линии разведения сил и средств.