Поданный в Верховную Раду правительственный законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" (№2285) позволит установить монопольное положение для двух украинских и нескольких российских букмекерских операторов, которые в данное время работают на территории Украины. К такому выводу пришло издание "Дело" в статье "А русские идут: кто лоббирует закон об игорном бизнесе в Украине".

Как отмечает "Дело", с приходом к власти Владимира Зеленского игорное лобби активизировалось, но не только для того, чтобы легализоваться, а и получить преимущество перед иностранными инвесторами и украинскими операторами совершенно закононного лотерейного бизнеса. Но оказалось, что в большинстве своем это лобби представляет интересы российского букмекерского бизнеса.

С украинской стороны лоббистом и официальным спикером этого проекта является Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".

"Он одним из первых начал готовить общественное мнение к тому, что запрет на игорный бизнес ни к чему не привел, поэтому легализация - прямой путь к пополнению бюджета. И с этим трудно не согласиться. Другое дело, что этот законопроект написан таким образом, что если бы в нем было написано, что все привилегии и преференции должна получить компания, название которой начинается на слово "пари", а заканчивается на слово "матч", то это было бы и честно, и точно", - пишет издание.

По его данным, Арахамия имеет давние дружеские отношения с гендиректором букмекерской компании "Пари-Матч" Сергеем Портновым. При этом "Пари-Матч" на половину принадлежит русскому бизнесмену Юрию Красовскому. Он известен тем, что владеет и фирмой "Лига ставок", которая тоже присутствует в Украине.

Кроме того, проект закона был написан не в правительстве, а в юридической фирме, принадлежащей Андрею Астапову, которая обслуживает "Пари-Матч".

На недавнем заседании комитета Рады, на котором рассматривался проект 2285, был замечен некто Барис Баум, который выступал перед депутатами в качестве докладчика по проекту от имени Зеленского. Баум - гражданина РФ и представляет интересы офшорной компании First National Lotteri Ltd., которая владеет Первой национальной лотереей России, и Баум - ее собственник.

Борис Кушнирук, глава экспертного совета Украинского аналитического центра, уверен, что проект 2285 решает одну глобальную задачу - установление монопольного положения для двух украинских и нескольких российских букмекерских операторов, которые в данное время работают на территории Украины". Львиная доля проекта закона посвящена легализации казино и букмекерства.

Эксперт отмечает, что преференции в случае принятия этого закона получат украино-российские Пари-Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet и Лига Ставок, но европейские и мировые операторы в Украину не придут.

Как сообщалось ранее, бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, заявила, что "на сегодня очень важно обеспечить максимальный общественный контроль, привлечение медиа к этому процессу, чтобы заставить государство сделать это качественно".