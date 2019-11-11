Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на неделю.

И вот, тройка неудачников этого периода:​

1. Телец

Представителям этого знака зодиака стоит готовится к плохим известиям. Но вы со всем справитесь.

2. Весы

Рожденные под этим знаком зодиака будуть чувствовать себя плохо в этот период. Обратите внимание на здоровье.

3. Стрелец

Представителям данного знака зодиака Вселенная подготовила неприятный сюрприз. Будьте на чеку.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также какой знак зодиака самый ответственный.