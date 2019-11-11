Гороскоп неудачи на неделю: кого преследует беда [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на неделю.
И вот, тройка неудачников этого периода:
1. Телец
Представителям этого знака зодиака стоит готовится к плохим известиям. Но вы со всем справитесь.
2. Весы
Рожденные под этим знаком зодиака будуть чувствовать себя плохо в этот период. Обратите внимание на здоровье.
3. Стрелец
Представителям данного знака зодиака Вселенная подготовила неприятный сюрприз. Будьте на чеку.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также какой знак зодиака самый ответственный.
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