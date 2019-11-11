Украинка героически завоевала победу на этапе Кубка мира [ Редактировать ]
Украинская велогонщица Елена Старикова вырвала победу на этапе Кубка мира по велотреку. Известно, что спортсменка завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Украинка выступила в спринте, где вышла в полуфинал, но там в обоих заездах уступила немке Эмми Хинца, занявшей второе место в соревнованиях.
Но в бронзовых заездах Старикова оказалась быстрее другой представительницы Германии Фредерик Ли Софи.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина сыграет в мексиканском турнире. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.
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