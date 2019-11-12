"Допомога не буде вічною". У Києві та Вашингтоні обговорюють необережні слова нового радника Трампа, Роберта О'Браєна, які викликали занепокоєння в Україні. Що саме він сказав? І чи продовжать США військову допомогу Україні? Продовжить Дмитро Анопченко.

В одній з найавторитетніших програм американського телебачення - Face the nation на CBS - розмова з Робертом О'Брайеном, новим радником з нацбезпеки, що змінив на цій посаді Джона Болтона. Ведуча порушує найактуальніші теми, запитуючи про Сирію, Туреччину, і - Україну. Цю відповідь зараз якраз цитують усі.

"Чи триватиме й далі постачання летальних озброєнь - поки Росія не припинить підтримувати сепаратистів і продовжуватиме анексію частини України? - Я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно, але поки що ми перша адміністрація; президент Трамп - перший президент, який відправив летальне озброєння Україні, я думаю - це дуже важливо".

Саме ці слова - "я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно"- викликали стурбованість. У російських ЗМІ їх подали мало не як сигнал, що нова команда в Радбезі США допомогу припинить. І щоб прояснити позицію - я попросив коментарі і в Раді національної безпеки, і в Держдепартаменті, і в Пентагоні.

Незадовго до ефіру високопоставлений співробітник американської адміністрації пояснив мені офіційну позицію Білого дому.

"Посол О'Браєн чітко висловив прихильність Адміністрації суверенітету України. Це і підштовхнуло адміністрацію Трампа запропонувати військову допомогу - ту саму допомогу, яку адміністрація Обами не запропонувала. Чинна Адміністрація працюватиме з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити виконання Росією своїх зобов'язань. Крім того, ми будемо працювати з Україною, аби вона рухалася вперед шляхом мирних переговорів та реформ, необхідних для довгострокової стабільності та процвітання".

із офіційної відповіді Подробицям високопоставленого чиновника американської

Однак не під запис чиновники різного рівня звертають увагу, що слова вирвані з контексту і що О'Брайан навпаки говорив про масштаби військової допомоги, яку Вашингтон почав надавати Києву саме при Трампі.

Військові - проясняючи свою позицію - кажуть - зверніть увагу на заяву, яка була зроблена якраз напередодні.

"США ухвалили рішення допомагати Україні - фінансово, надавати консультації, обладнання та персонал. Це відбувається при двох адміністраціях і ми будемо це робити й надалі", - говорить Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США.

Роз'яснення Держдепартаменту США до цієї хвилини ми теж ще очікуємо, проте неофіційно в дипломатичних колах кажуть - мовляв, Роберт О'Брайан нічого такого не мав на увазі, його слова ймовірно, були лише "зворотом мови", і навпаки - таким чином він намагався наголосити на важливості врегулювання ситуації на Сході України.

А щодо самого О'Брайана, то новий радник з нацбезпеки обіцяє серйозні зміни. Зокрема, апарат Ради безпеки США чекає значне скорочення.

Люди, що знають про ситуацію зсередини, кажуть про очікуване переформатування всього "українського напрямку"в адміністрації Трампа. Коли протягом найближчих місяців Білий дім хоче направити в Київ нового посла; коли в команді О'Брайана і у Держдепі за Україну відповідатимуть абсолютно нові люди.

Коли (попри всі повідомлення в медіа, що посаду Курса Волкера взагалі скоротять) - може бути призначений новий спецпредставник по Україні. Таке собі грандіозне "перезавантаження". І це водночас і шанс для України почати все з чистого аркуша, вирівняти стосунки, отримати ще більше допомоги, і велика небезпека зіпсувати взаємини ще більше, якщо щось піде не так.