У Польщі знайшли мертвими українських заробітчан [ Редактировать ]
Двоє українців загинули у Польщі. Вони поїхали на заробітки - збирали яблука у садовому господарстві і жили на його території.
Напередодні їхні тіла знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів. Наразі правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків та повідомили посольство України.
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