В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2271, которым предлагается увольнять судей, если их решение отменено.

Речь идет о проекте изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" №2271 относительно совершенствования порядка привлечения к дисциплинарной ответственности судей. Высший совет правосудия предоставил консультативное заключение, которым не поддержал этот законопроект.

Как пояснил член Высшего Совета правосудия Павел Гречковский, законопроектом предлагается увольнять судей всех инстанций, если их решение отменено / изменено в ЕСПЧ, судей первой инстанции и апелляции - если решение отменено / изменено в Верховном суде. В случае, если пересмотр решения состоялся в апелляционной инстанции, предлагается выносить предупреждения судьям первой инстанции. Если судья первой инстанции принял повторно решение, которое в дальнейшем было отменено или изменено в апелляции, он лишается доплат и направляется на обучение и квалифоценивание; третий подобный прецедент приведет к концу карьеры такого судьи.

Член ВРП отмечает, что в действующем законе специально указано, что отмена или изменение судебного решения сами по себе не влечет дисциплинарных последствий для судей. Эта норма закреплена и в статье об иммунитете судей, поэтому ее изъятие ослабит независимость судей в принятии решений. При этом, Конституцией предусмотрено 6 оснований для увольнения судьи, в том числе и совершение серьезного дисциплинарного проступка; профильный закон устанавливает 19 оснований для дисциплинарной ответственности судей.

"Применение дисциплинарной ответственности за содержание судебного решения противоречит международным стандартам независимости судей и нормам Конституции. Такие законодательные инициативы - это вирус популизма, который пытаются занести в судебную систему. Я не думаю, что Совет Европы ожидает от нас подобных новелл, даже как ответ на решения ЕСПЧ против Украины", - убежден Павел Гречковский.



По словам члена ВРП, законопроект открывает возможности для внесудебного просмотра содержания судебных решений дисциплинарным органом. Кроме того, такая идея лишает смысла само существование нескольких инстанций судов, который состоит в том, что по обращению сторон можно изменить решение в ходе апелляции и кассации.

Как пояснил Павел Гречковский, кроме существенной несогласованности с ключевыми хартиями и рекомендациями Совета Европы и Венецианской комиссии, введение увольнений за просмотр решений усилит многолетний кадровый дефицит в судах первой и апелляционной инстанций.

"Непонятно, какие задачи решает этот законопроект. Сейчас можно точно спрогнозировать, что, учитывая количество выигранных гражданами Украины дел в ЕСПЧ, мы можем усилить разрушительный эффект законопроекта 1008 и дополнительно сократить состав Верховного суда, заблокировать работу местных и апелляционных судов", - считает Павел Гречковский.

Законопроект №2271 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно совершенствования порядка привлечения к дисциплинарной ответственности судей внесен в парламент 16 октября.