В п’ятницю, 15 листопада, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політолог Вадим Карасьов проаналізував питання війни і миру.

Новий закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО доведеться ухвалити вже до кінця року. Про це Разумков заявив в інтерв'ю. Взагалі, який тут підтекст?

Річ у тім, що для виконання "Мінських угод" в Україні ухвалений спеціальний закон - ще за часів Порошенка. Дію цього документа щорічно подовжували. А от новий президент - Зеленський - пообіцяв ухвалити новий закон для "ОРДЛО". І це треба зробити до нового року - бо той закон, який уже існує, втратить чинність з 1 січня.

І от тепер - проблема. Цього року у нас залишилося лише два пленарні тижні. Якщо зустріч у Нормандському форматі справді відбудеться 9-го грудня - то й взагалі один тиждень, бо саме там - на саміті у Парижі - визначиться, що потрібно вписати в закон. І якщо лідери домовляться про щось дійсно значне, то всю відповідальність повинні взяти на себе "слуги народу". Провести референдум - влада не встигне. Отже, "прикритись" волею народу - правляча партія не зможе. Усе голосуватимуть самі.

- Що буде з цим законом? Верховна Рада взагалі зможе його ухвалити? Та які найбільш проблемні пункти можуть бути в ньому?

- Там головне спірне питання - вносити в Конституцію зміни, які будуть в цьому законі. Позиція України має бути така - поки що зміни в Конституції не потрібно вносити. По-друге, потрібно обмежитись тим особливим статусом, який вже є. Це муніципальний рівень влади, не регіональний, не республіканський. До речі, тут Росія теж може піти на компроміс, тому що Путін вчора говорив про муніципальні вибори на територіях "ДНР", "ЛНР", або "ОРДЛО". І теж будуть певні кроки на зустріч.

Чому важливий "нормандський формат"? Тому що є Німеччина і Франція, які теж не хочуть, щоб Росія переграла всіх, і їх, і Україну. Тому вони на стороні України. І, по-друге, це закон про вибори, як їх проводити. Тут вже є "формула Штайнмайера", яка вже фактично узгоджена.

Але, все ж таки, там виникають питання. Тому що в "мінському протоколі" записано, що закон про вибори узгоджується з "ДНР", "ЛНР". Як це буде, в якому форматі. Багато буде питань. Зустріч буде серйозною. Треба до неї підготуватись. Треба розуміти, що можна, як то кажусь, "здати", а в чому іти на компроміс взагалі не потрібно і неможливо.