В пятницу, 15 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $17.14. За неделю курс упал на $42,69. За месяц курс биткоина поднялся на $403.

Теперь за монету предлагают $7880.23.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $168.8;

$168.8; Litecoin $52.26;

$52.26; Bitcoin Cash $235.97.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.