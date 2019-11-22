Курс биткоина резко "рухнул" [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $17.14. За неделю курс упал на $42,69. За месяц курс биткоина поднялся на $403.
Теперь за монету предлагают $7880.23.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $168.8;
- Litecoin $52.26;
- Bitcoin Cash $235.97.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
по теме
Курс биткоина: какая цена криптовалюты
В четверг, 21 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина продолжает падать
Курс биткоина: сколько стоит криптовалюта
Во вторник, 19 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
Курс биткоина резко упал
Курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает
Курс биткоина резко взлетел
В понедельник, 18 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
Курс биткоина резко вырос
В воскресенье, 17 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос