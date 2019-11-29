Беспрецедентно циничное и откровенно антиконституционное заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк о том, что "в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить", а также ее призывы "из уважения к институту президентства фильтровать свою речь" полностью отражают суть информационной политики президента Зеленского относительно свободы слова.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает, что статья 34 Конституции Украины гарантирует право каждого на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Среди причин, по которым свобода слова может быть ограничена, нет формулировки "из уважения к институту президентства". Кроме того, статья 15 Основного Закона прямо гласит, что цензура запрещена.

Однако так называемая демократическая власть пытается не просто приглушить, а задушить свободу слова. Указ президента с поручением Кабмину разработать положение о требованиях и стандартах новостей, инициативы министра культуры Бородянского о введении уголовной ответственности для журналистов и приравнивании дезинформации к государственной измене свидетельствуют о том, что в Украине идет целенаправленная борьба с независимыми медиа, которые доносят обществу правду о ситуации в стране.

Не вызывает сомнений, что Василевская-Смаглюк выполняет политический заказ власти. Так, аргументируя необходимость создания "ликвидационной" ВСК по неугодным телеканалам, Василевская-Смаглюк даже не скрывает, что таким образом хочет помочь президенту. За противоправные действия, предусмотренные частью первой статьи 366 ("Служебный подлог"), частью первой статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), частью третьей статьи 206 ("Противодействие законной хозяйственной деятельности") Уголовного кодекса Украины, в отношении Василевской-Смаглюк ГБР уже проводит уголовное расследование.

Очевидно, что народный депутат, открыто призывающая к игнорированию норм Конституции Украины, не может занимать пост председателя следственной комиссии и обязана сложить депутатский мандат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента Украины Владимира Зеленского и фракции "Слуга народа" ответить, поддерживают ли они требование народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости ограничить свободу слова.

Наша партия заявляет, что действия временной следственной комиссии, которую возглавляет одиозная Василевская-Смаглюк, являются предвзятыми и заказными. Мы требуем пересмотра состава этой комиссии, исходя из принципов объективности и непредвзятости, а сама Ольга Василевская-Смаглюк за антиконституционные призывы к ограничению свободы слова должна сложить депутатский мандат.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"