"Сварка через купівлю авто": поліція розшукує винуватців стрілянини у ресторані [ Редактировать ]
Також столичні правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною в ресторані у Голосіївському районі. Там невідомі побили відвідувача, кілька разів вистрелили з травматичної зброї в стелю, потому - втекли автівкою. Їх розшукують.
"По предварительной информации пострадавшей продал автомобиль, однако через какое-то время с ним связались покупатели, попросили о встрече. Целью встречи был возврат автомобиля, то есть вернуть деньги за автомобиль, что-то между ними пошло не так, произошел конфликт, началась драка. Мужчина был не один. В результате конфликта было произведено порядка 10 выстрелов из травматического оружия, но пострадавший мужчина огнестрельных ранений не получил".
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