Лимит земли в одни руки: в Кабмине рассказали подробности [ Редактировать ]
В Кабмине считают, что с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация земли в одних руках должна составлять от трех до семи тысяч га в зависимости от региона.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий во время селекторного совещания с представителями Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"По нашим расчетам, наиболее оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация от 3 до 7 тыс. га в зависимости от региона. Площади менее 100 га, если это не садоводство, - недостаточно, чтобы быть конкурентным и создавать добавленную стоимость", - отметил чиновник.
Задачей правительства замминистра считает ограждение прав действующих фермеров и предоставление им возможности работать дальше, в том числе в рамках аренды.
"Не может реформа сломать то, что уже создано. Конечная цель - предоставить экономические стимулы росту аграрного производителя, в том числе посредством предоставления финансовых ресурсов", - прокомментировал Тарас Высоцкий.
В Минэкономики отметили, что в рамках внедрения оборота сельскохозяйственных земель государство окажет помощь фермерам, которые не имеют четкой финансовой отчетности, и кредитный ресурс для них или очень дорогой, или вообще недоступный.
Правительством предлагаются следующие инструменты облегчения доступа к кредитам: удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и частичное гарантирование по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
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