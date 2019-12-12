В Кабмине считают, что с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация земли в одних руках должна составлять от трех до семи тысяч га в зависимости от региона.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий во время селекторного совещания с представителями Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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"По нашим расчетам, наиболее оптимальной с точки зрения экономического эффекта и создания рабочих мест является концентрация от 3 до 7 тыс. га в зависимости от региона. Площади менее 100 га, если это не садоводство, - недостаточно, чтобы быть конкурентным и создавать добавленную стоимость", - отметил чиновник.

Задачей правительства замминистра считает ограждение прав действующих фермеров и предоставление им возможности работать дальше, в том числе в рамках аренды.

"Не может реформа сломать то, что уже создано. Конечная цель - предоставить экономические стимулы росту аграрного производителя, в том числе посредством предоставления финансовых ресурсов", - прокомментировал Тарас Высоцкий.

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В Минэкономики отметили, что в рамках внедрения оборота сельскохозяйственных земель государство окажет помощь фермерам, которые не имеют четкой финансовой отчетности, и кредитный ресурс для них или очень дорогой, или вообще недоступный.

Правительством предлагаются следующие инструменты облегчения доступа к кредитам: удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и частичное гарантирование по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.