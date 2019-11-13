Земельная реформа нужна для процветания украинцев - Гончарук [ Редактировать ]
В среду, 13 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление о земельной реформе. Так, он рассказал, что изменения делаются для украинцев и в интересах украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не будем давать возможности людям самостоятельно распоряжаться своей землей. Земельная реформа - это наш вызов!
По его словам, земельная реформа - это не о распродаже земли. Это - о восстановлении справедливости и о праве человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду.
"1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока есть земля", - подчеркнул глава правительства.
Гончарук отметил, что 13 ноября парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Он призвал народных депутатов поддержать эти решения.
"Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, прорабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог как со сторонниками, так и противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя", - заверил премьер-министр.
В то же время он отметил, что власть не может удовлетворить всех, но считает своей задачей сбалансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию.
Ранее мы писали о том, что новый премьер объяснил, как будет работать рынок земли.
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