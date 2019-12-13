Австралія передасть Новій Зеландії донорську шкіру [ Редактировать ]
Австралія передасть Новій Зеландії 20 тисяч квадратних сантиметрів донорської шкіри, щоб допомогти постраждалим від виверження вулкана.
На місце трагедії вирушила пошукова команда. Вже виявили тіла шістьох з восьми загиблих.
Іще вісьмох вважають зниклими без вісти. Понад два десятки постраждалих перебувають у лікарнях зі значними опіками. Тож Новій Зеландії зараз потрібна велика кількість донорської шкіри.
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