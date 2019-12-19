Імпічмент - що далі? Дональд Трамп став третім президентом в історії США, щодо якого Палата представників ухвалила таке рішення. Яку стратегію він тепер обере? На що сподівається? І як імпічмент вплине на шанси залишитися в Білому домі на другий термін?

Дмитро Анопченко з'ясовував у Вашингтоні.

Це була стратегія. Замість того щоб залишитися у Білому домі і нервувати біля телеекрану - поки конгресмени голосують за імпічмент, Трамп та Пенс полетіли у Мічіган, до прихильників. Тут і прийом гарантовано теплий.

І коментар щодо останніх подій можна не у Twitter написати, а самому озвучити. З трибуни - під схвальні вигуки натовпу, - Трамп каже: "нічого не змінилося, зовсім не відчуває, що йому оголосили імпічмент":

"Та вони мене з першого ж дня хотіли усунути! Були спроби оголосити імпічмент ще до того, як я вступив у перегони! Оскільки, пам'ятаєте, щойно я це зробив - відразу став першим. І ніколи не припиняв бути першим!", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Саму процедуру голосування у Палаті представників Трамп називає "протизаконною та політично заангажованою", намагання відсторонити його від влади пояснив прихильникам "спробою змінити підсумки виборів 2016 року", а отже - забрати їхні голоси, що знаходить відгук у натовпі.

Коли противники Трампа намагаються розгорнути плакат зі словами "Тебе звільнено" - їм доводиться швидко згорнути транспарант і піти під слова Трампа - "забирайтеся геть".

І цією поїздкою, і цією "картинкою" команда президента хотіла показати, що Трампа все також підтримують як і раніше - не зважаючи, що там вирішили конгресмени. І як не дивно, цифри соціологів показують, що це близько до правди. Останні дані агентства Rassmusen Reports, яке щоденно заміряє президентський рейтинг, показують, що станом на день імпічменту країна була розділена рівно навпіл.

49 відсотків американців сказали, що скоріше схвалюють дій Трампа на посаді, рівно стільки ж, відповіли - скоріше не схвалюють.

Що свідчить - голосування у Палаті представників ще більше поляризувало країну. Об'єднавши і тих, хто за Трампа, і тих, хто проти. Відповідь на питання "що далі" вже дав Білий дім. У заяві речниці адміністрації йдеться - "Трамп впевнений, що його повністю виправдають. У Сенаті". Дату старту сенатської частини слухань мають оголосити до кінця цього тижня, але в будь-якому разі це вже відбудеться у січні 2020 року.

У Сенаті в однопартійців президента і дійсно - більшість, тобто зможуть диктувати власні правила. Але автори імпічменту не збираються так просто здаватися. Вийшовши до преси, заявили - все тільки починається.

"Нічого не закінчено, допоки президент вільний і далі організовувати втручання іноземних держав у наші справи", - наголошує Адам Шифф, голова спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США.

"Дії президента Трампа загрожують нашим наступним виборам, цілісності нашої Конституції та верховенству права - наразі все це під загрозою!", - заявляє Джеррольд Надлер, голова конгресового юридичного комітету.

Тож зима і початок весни у США обіцяють бути гарячими - тим паче, що на січень-лютий готуються і протестувальники.