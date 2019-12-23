Зе-власть продолжает националистический курс во внутренней политике [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Последние кадровые назначения показывают, что Зе-власть продолжает свое сползание к национализму. Вслед за "шпрехенфюрером" Украина получила очередного хранителя "национальной памяти".
Судя по заявлениям на сегодняшней пресс-конференции, новоназначенный директор Института национальной памяти Антон Дробович дал торжественное обязательство продолжить работу над вымарыванием из истории Украины целой эпохи - УССР, с которой связаны и экономические достижения нашей страны, и лучшие воспоминания очень многих людей.
От новой власти ожидали многого. В том числе - принципиального изменения культурной политики. Отказа от продавливания штампов и фобий. Пересмотра отношения к истории как к пространству для пропагандистской войны, в которой неважна историческая правда, непредубежденная и объективная исследовательская работа. Но, похоже, что эти надежды пошли прахом. Генеральная линия осталась неизменной - навязать населению националистическую точку зрения. Даже если это ведет к расколу украинского общества, торжеству мракобесия, наносит урон международной репутации Украины и провоцирует рост напряженности в отношениях с другими народами.
Антон Дробович пообещал проводить националистическую линию прогрессивными методами - не в грубом приказном порядке, а на основе "коммуникации". Украинцам милостиво разрешат не только слушать и выполнять, а и задавать уточняющие вопросы. Но ситуацию это не меняет - украинская история останется объектом манипуляций и заложницей краткосрочной политической конъюнктуры. Национальная память будет и дальше наполняться националистическими выдумками, направленными на отбеливание нацистских пособников и этнических чисток.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что сохранение курса на извращение и выхолащивание истории недопустимо. Надо избавить украинское общество от националистической амнезии. Вернуть украинцам их исторические победы и достижения. Для этого недостаточно увольнения еще одного пропагандиста, который изображает историка. Надо освободить украинскую историческую науку от политического давления радикалов и националистов, страдающих комплексом национальной неполноценности. Необходимо вернуть Институту национальной памяти академический статус и прекратить ставить перед ним пропагандистские цели и задачи.
Мы - единая многонациональная семья, стремящаяся к развитию и миру. Мы защитим национальную память украинского народа!
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