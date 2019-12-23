В Запорожской области "Оппозиционная платформа - За жизнь" показала лучший результат – 33 мандата (23,4%), от числа кандидатов, выдвинутых от политических партий – 45,2%, в два раза опередив "Батькивщину" (18 мандатов) и "Слугу народа" (15 мандатов).

На рейтинговых кандидатов на пост глав ОТГ шло серьезное давление админресурса. Их пытались склонить к выдвижению от партии "Слуга народа". Чтобы сохранить свою позицию, многие пошли на выборы как самовыдвиженцы. Пять кандидатов на пост сельского головы в Запорожской области победили при поддержке "Оппозиционной платформы - За жизнь".

22 декабря в Украине проходили первые местные выборы в 86-ти объединенных территориальных громадах. В восьми областях: Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Черниговской были выдвинуты кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", либо они шли при поддержке партии.

Также следует отметить ненадлежащий уровень подготовки и организации выборов в ОТГ. На многих участках отсутствовали информационные постеры о кандидатах, что является грубейшим нарушением избирательного законодательства.