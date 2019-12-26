У Грузії авто зі школярами зірвалося у прірву [ Редактировать ]
П'ятеро школярів загинули в ДТП у Грузії. Аварія сталася в регіоні Аджарія, неподалік міста Кобулеті. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою і зірвався у провалля з десятиметрової висоти. Усі, хто був у машині - загинули на місці.
Місцева прокуратура порушила кримінальну справу. А в містах Батумі і Кобулеті скасували передноворічні заходи.
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